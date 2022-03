EU-Berater schlagen zusätzliche Kategorie für nachhaltige Investments vor

Brüssel (Reuters) - Berater der Europäischen Union empfehlen die umstrittene Taxonomie zur Klassifizierung nachhaltiger Investments in der EU um eine weitere Kategorie zu ergänzen.

Eine bernsteinfarbene Einordnung könnte Energieformen kennzeichnen, die auf dem Weg zu Klimaneutralität als Übergangslösung noch gebraucht werden, sagte EU-Berater Nathan Fabian am Dienstag den Umwelt- und Wirtschaftsausschüssen im Europäischen Parlament.

Die EU-Kommission will trotz scharfer Kritik aus vielen Ländern bei ihren Plänen bleiben, Atomkraft und Erdgas zumindest unter bestimmten Kriterien ein Öko-Label zu verleihen. Mit der gersogenannten Taxonomie sollen Finanzströme gezielt in nachhaltige Technologien fließen. Gas sehen einige EU-Staaten als Brücke hin zu Klimaneutralität an, weil hier weniger CO2-Emissionen entstehen als beim Einsatz von Öl und Kohle. Bei der Atomkraft bemängeln Kritiker den radioaktiven Abfall, weswegen die Energieform nicht nachhaltig sein könne.