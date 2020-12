EU beschließt im Streit mit Türkei über Gas-Erkundung milde Sanktionen

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die EU verzichtet im Streit mit dem Nato-Partner Türkei über umstrittene Gaserkundungen im Mittelmeer vorerst auf härtere Wirtschaftssanktionen.

Auf dem EU-Gipfel beschlossen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am frühen Freitagmorgen nach Angaben eines Sprechers von EU-Ratspräsident Charles Michel, zusätzliche Sanktion gegen Einzelpersonen, die an Planung und Ausführung der umstrittenen Gas-Erkundungen beteiligt sind. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erhielt zudem den Auftrag, bis März einen Bericht und Handlungsoptionen vorzulegen, einschließlich weiterer Sanktionen. Hintergrund ist, dass sich die EU zunächst mit der neuen US-Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden abstimmen will, der sein Amt im Januar antritt.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten die Türkei Mitte Oktober im Streit über Explorationen vor der Küste Zyperns und Griechenlands zum Einlenken aufgefordert und zugleich Sanktionen nicht ausgeschlossen. Auf dem Gipfel gab es nach Angaben von Eu-Diplomaten eine heftige Debatte mit Griechenland und Zypern, die einen härteren Kurs gegenüber Ankara gefordert hatten. Die EU betont nun zudem, dass sie weiter einen konstruktiven Dialog mit Ankara anstrebe und auch weiter bereit sei, die Versorgung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu unterstützen.

Die Regierung in Ankara hatte im Oktober kurz vor dem EU-Gipfel ein Gas-Explorationsschiff aus umstrittenen Seegebieten zurückbeordert und es nach einer erneuten Erkundungsreise erst vorige Woche wieder abgezogen.