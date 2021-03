EU beschließt Sanktionen gegen Militär-Machthaber in Myanmar

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU hat Sanktionen gegen Mitglieder der Militärregierung in Myanmar beschlossen.

Die Entscheidung vom Montag betrifft elf Personen, darunter Min Aung Hlaing, Oberbefehlshaber der Armee, und Myint Swe, der seit dem Putsch am 01. Februar die Rolle des Staatsoberhaupts einnimmt. Vor dem Treffen der EU-Außenminister sprach Bundesaußenminister Heiko Maas von inakzeptablen Gewaltexzessen und einer unerträglichen Zahl von Morden bei den Protesten gegen den Putsch. Die Maßnahmen sollten gezielt wirken: "Wir wollen nicht die Bevölkerung in Myanmar mit Sanktionen bestrafen, sondern diejenigen, die dort in eklatanter Weise Menschenrechte verletzen."

Die EU hat bereits ein Waffenembargo gegen Myanmar verhängt sowie seit 2018 einzelne Sanktionen gegen Militärs. Die Nachrichtenagentur Reuters hat aus EU-Diplomatenkreisen erfahren, dass auch gegen Teile der Konglomerate der Armee Maßnahmen erlassen werden sollen. Betroffen wären Myanmar Economic Holdings Limited (Mehl) und Myanmar Economic Corporation (MEC), die nach Darstellung der Vereinten Nationen dem Militär zusätzliche Einkünfte bescheren. Sie sind in der Wirtschaft von Myanmar in zahlreiche Sektoren eingebunden, vom Bergbau über Lebensmittel und Hotels bis zur Finanzbranche.

Bürgerrechtlern zufolge sind bei den Protesten mindestens 250 Menschen getötet worden. Das Militär spricht von Betrug bei der Parlamentswahl am 08. November, was die Wahlaufsicht zurückgewiesen hat. Es hat den Notstand ausgerufen und Neuwahlen versprochen, ohne jedoch einen Termin zu nennen. Zahlreiche hochrangige Politiker sind in Haft. Auch am Wochenende hatte es erneut Demonstrationen gegeben.