EU bremst Exporte von Covid-Impfstoffen - "Krise des Jahrhunderts"

Brüssel (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen droht im Streit mit Großbritannien und den USA mit schärferen Bestimmungen für die Ausfuhr von Impfstoffen.

Wenn sich die Situation nicht ändere, müsse darüber nachgedacht werden, Exporte in Länder die selber Impfstoffe produzierten, von deren Ausfuhr-Bereitschaft abhängig zu machen, sagte sie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Europa wolle nur sicherstellen, dass es seinen gerechten Anteil erhalte. Dazu würden alle erforderlichen Schritte unternommen. Die EU werde prüfen, ob Exporte in Länder, die eine höhere Impfrate hätten als die EU, noch verhältnismäßig seien.

"Wir befinden uns in der Krise des Jahrhunderts", sagte von der Leyen. Sechs EU-Länder haben sich in Brüssel über reduzierte Impfstofflieferungen beschwert. In der Staatengemeinschaft besteht ein akuter Mangel an Impfdosen aufgrund der Lieferprobleme von AstraZeneca. Die schleppende Impfkampagne in der EU bedroht die von der Kommission angekündigten Pläne zur Einführung eines Impfpasses - von der EU als digitales grünes Zertifikat bezeichnet - über Impfungen, Tests und Genesungen, um die Reisebeschränkungen in der EU zu überwinden.