EU-Chefdiplomat Borrell kritisiert Moskauer Führung scharf

Brüssel (Reuters) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die russische Regierung im Konflikt über den Umgang mit dem Oppositionspolitiker Alexej Nawalny scharf kritisiert.

"Der politische Dialog mit Russland ist zu einem Stillstand gekommen", sagte Borrell am Dienstag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. "Die russische Regierung geht einen besorgniserregenden autoritären Weg." Dies habe er bei seinem Besuch in Moskau am vergangenen Freitag selbst erlebt. Russland zeige derzeit kein Interesse an einem Neustart in den Beziehungen mit der Europäischen Union. Die Regierung sehe eine liberale Demokratie vielmehr als existenzielle Bedrohung an.

Nawalny war vor einer Woche zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll. Seither kommt es zu Demonstrationen für die Freilassung des Oppositionspolitikers. Nawalny war im Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden. Weiter angeheizt wurde der Konflikt durch die Ausweisung von EU-Diplomaten durch Russland am Freitag, während sich Borrell in Moskau aufhielt. Als Grund nannte die Regierung in Moskau, die Diplomaten hätten sich an den Demonstrationen für Nawalny beteiligt. Deutschland, Schweden und Polen wiesen diese Darstellung zurück und reagierten am Montag ihrerseits mit der Ausweisung russischer Diplomaten.

Nawalny war im August nachweislich mit einem Kampfstoff der zu Sowjetzeiten entwickelten Nowitschok-Gruppe vergiftet und mehrere Monate in der Berliner Charite behandelt worden. Der Kreml-Kritiker macht Putin für den Anschlag persönlich verantwortlich, der Präsident weist eine Beteiligung zurück.