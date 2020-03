EU ermuntert zu Hilfen für Fischer und Bauern in Viruskrise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Landwirte und Fischer sollen nach dem Willen der EU-Kommission von staatlichen Hilfen in der Coronavirus-Krise profitieren. Die Brüsseler Behörde ermunterte die EU-Staaten am Dienstag, neue Beihilferegeln zur finanziellen Unterstützung virusgeplagter Unternehmen zu nutzen. In der Landwirtschaft und Fischerei könnten 120 000 Euro pro Unternehmen gezahlt werden, um ihnen durch die Krise zu helfen, sagte Kommissionssprecherin Vivian Loonela.

Hilfen für Landwirte, Fischer und verarbeitende Betriebe sollen auch Thema einer Videokonferenz der zuständigen Minister am Mittwoch in Brüssel sein. Agrarkommissar Janusz Wojciechowski und sein für die Fischerei zuständiger Kollege Virginijus Sinkevicius wollen bei der Diskussion auch das Problem der innereuropäischen Grenzen ansprechen. Dort hängen immer noch Lastwagen mit verderblichen Gütern fest, weil etliche Mitgliedstaaten gegen die Ausbreitung der Pandemie wieder Kontrollen eingeführt haben. Die Lage sei zwar besser als vergangene Woche, sagte Kommissionssprecherin Sonya Gospodinova, doch "die Schwierigkeiten dauern an"./ff/DP/jha