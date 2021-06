EU erzielt Einigung über Steuertransparenz für multinationale Unternehmen

Brüssel (Reuters) - Multinationale Konzerne müssen in der Europäischen Union (EU) künftig offenlegen, in welchem Land sie wie viel Steuern zahlen.

"Diese Maßnahmen zur Steuertransparenz werden dazu beitragen, dass multinationale Unternehmen ihren fairen Anteil zahlen und dass eine gewisse Fairness in die Art und Weise, wie sie arbeiten, einzieht", sagte der grüne Europa-Abgeordnete Ernest Urtasun vom Wirtschafts- und Währungsausschuss des Parlaments am Dienstag. Die Unterhändler der 27 EU-Mitgliedstaaten einigten sich auf die strengeren Regeln für Firmen, die in mehreren Ländern innerhalb und außerhalb der EU Steuern zahlen, und soll Steuersparmodellen entgegenwirken. Nach dem sogenannten "Country-by-Country-Reporting" müssen multinationale Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro unter anderem jährlich Gewinne und Steuern in EU-Ländern und in Ländern, die von der EU als Steuerparadiese angesehen werden, aufschlüsseln.

Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam kritisierte, dass viele der weltweiten Steueroasen nicht auf der EU-Liste stünden und daher einer Überprüfung entgehen würden. "Die EU-Gesetzgeber haben multinationalen Konzernen viele Möglichkeiten eingeräumt, weiterhin im Verborgenen Steuern zu hinterziehen, indem sie ihre Gewinne in Steueroasen außerhalb der EU verlagern, wie die Bermudas, die Cayman-Inseln und die Schweiz", sagte Oxfams Steuerexpertin Chiara Putaturo. Nach Angaben der Denkfabrik Tax Justice Network sind die EU-Länder für 36 Prozent der weltweit durch Steuermissbrauch von Unternehmen entgangenen Steuern verantwortlich. Dies koste die Staaten weltweit jedes Jahr über 126 Milliarden Euro, da die Gewinne in Niedrigsteuerländer wie Irland, Luxemburg und die Niederlande verschoben würden.