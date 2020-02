EU-Finanzgipfel startet mit geringer Hoffnung auf Einigung

- von Andreas Rinke

Brüssel (Reuters) - Kurz vor Beginn des EU-Sondergipfels zu den EU-Finanzen ab 2021 zeichnet sich keine Kompromissbereitschaft unter den 27 Mitgliedstaaten ab.

Mehrere Regierungschefs äußerten Zweifel, dass bei dem maximal bis Samstag angesetzten Treffen in Brüssel eine Übereinkunft möglich sein werde. "Ob es eine Einigung gibt, steht in den Sternen", sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag. Sein schwedischer Kollege Stefan Löfven betonte, die Positionen lägen sehr weit auseinander. Kanzlerin Angela Merkel betonte zwar, dass Deutschland "mit großer Entschlossenheit" für eine Einigung arbeiten werde. Aber ein Erfolg sei unsicher.

Vor allem Nettozahlerländer wie Schweden, Finnland, die Niederlande, Dänemark, Österreich und Deutschland zeigten sich unzufrieden mit den Vorschlägen von EU-Ratspräsident Charles Michel. Dagegen lobte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das vorgeschlagene Finanztableau als gute Grundlage. Alle müssten bereit sein, mehr für die EU zu zahlen.

Der Streit um den siebenjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 in Höhe von rund einer Billion Euro tobt seit zwei Jahren und hat sich durch den britischen EU-Austritt verschärft. Die Regierungschefs Österreichs, der Niederlande, Schweden und Dänemarks verabredeten in Brüssel, gemeinsam darauf zu pochen, dass die Nationalstaaten auch künftig nicht mehr als ein Prozent der Wirtschaftsleistung nach Brüssel abführen. Allein dies bedeutet Merkel zufolge für Deutschland nach dem Brexit zehn Milliarden Euro mehr pro Jahr. Macron will aber wie der Belgier Michel eine Grenze von 1,07 Prozent des BIP einführen.

Merkel kritisierte, dass Michels Vorschläge keine faire Lastenteilung zwischen den Nettozahlern ergäben. Dies betrifft vor allem Frankreich, das wegen seiner hohen Agrarsubventionen aus der EU-Kasse den größten Teil seiner Überweisungen nach Brüssel wieder zurückbekäme. Deutschland und andere Staaten würden dagegen nach den Michel-Plänen massiv belastet. Österreichs Kanzler Kurz forderte wie Merkel deshalb einen Rabatt bei den eigenen Zahlungen. Das wiederum lehnte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ab. Sie kritisierte auch, dass Michel den Plan verwässert habe, dass EU-Strukturhilfen künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in den Empfängerländern geknüpft werden sollen.

"Wenn die EU Ambitionen hat, muss sie diese auch mit Geld unterlegen", forderte Macron. Die weiterhin hohen EU-Subventionen für den Landwirtschaftsbereich begründete er damit, dass Europa seine "Souveränität der Ernährung" bewahren müsse und die Landwirte Hilfen bei der Umstellung auf mehr Klimaschutz bräuchten. Er setzte sich zudem dafür ein, dass die EU eine Plastiksteuer einführen und damit erstmals eine eigene Steuer erheben soll. Dies sieht etwa Deutschland kritisch. Merkel forderte ihrerseits, dass auch künftig EU-Regionalmittel für die ostdeutschen Bundesländer gezahlt werden müssten. EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisierte, dass EU-Ratspräsident Michel Kürzungen in den Etatansätzen für die Außen- und Sicherheitspolitik vorgeschlagen habe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte anders als die Bundesregierung die Vorschläge. Die EU müsse den Spagat schaffen, auch Zukunftsaufgaben zu finanzieren. Die Kommission hatte vorgeschlagen, die nationalen Beiträge sogar auf 1,11 Prozent des BIP zu erhöhen.