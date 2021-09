EU-Finanzminister beraten in Slowenien über neue Schuldenregeln

Brdo (Reuters) - Die Überprüfung der europäischen Schuldenregeln darf nach Einschätzung mehrerer Finanzminister aus der EU nicht zulasten wichtiger Investitionen gehen.

Spanischen Angaben zufolge müssen Investitionen in Klimaschutz und die Digitalisierung möglich bleiben. Frankreich betonte am Freitag, die aktuellen Regeln zur Schuldenreduzierung seien nicht mehr realistisch und müssten angepasst werden. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, große Anstrengungen seien nötig, um hier einen Konsens in der EU zu erzielen. Fehler nach früheren Krisen müssten dieses Mal vermieden werden. Investitionen dürften nicht wieder als erstes zusammengestrichen werden.

Am Freitag und Samstag beraten die Finanzminister der Eurogruppe und der EU in Slowenien. Größere Beschlüsse werden allerdings nicht erwartet.

Im Kampf gegen die Corona-Krise wurden die Schuldenregeln 2020 ausgesetzt - und bleiben es noch bis Ende 2022. Eigentlich gilt für die Neuverschuldung eine Obergrenze von drei Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftskraft des Landes. Beim Schuldenberg liegt das Limit bei 60 Prozent. Die Unterschiede innerhalb der EU sind aber groß, zum Teil werden die Vorgaben seit Jahren deutlich überschritten - auch schon vor der Corona-Pandemie. Nach Angaben der EU-Kommission werden die 19 Euro-Länder dieses Jahr ein Haushaltsloch in Höhe von 8,0 Prozent ausweisen, nachdem es 2020 noch 7,2 Prozent waren. Die Gesamtverschuldung dürfte auf 102,4 Prozent klettern.

Es wird erwartet, dass sich die Debatte über Änderungen weit ins nächste Jahr zieht. Kritiker einer zu laxen Schuldenpolitik monieren, grüne Investitionen könnten schwer zu definieren sein.