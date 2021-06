EU für härteren Kurs gegen Russland - Keine Einigung über Gipfeltreffen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU prüft einen härteren Kurs gegen Russland und plant vorerst kein Gipfeltreffen mit Präsident Wladimir Putin.

Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU betonten nach einer stundenlangen Debatte am Freitagmorgen, die EU müsse ihre Verteidigung gegen "bösartige, illegale und spaltende Aktivitäten durch Russland" verstärken. Die EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte werden in der Gipfelerklärung deshalb aufgefordert, zusätzliche Maßnahmen inklusive wirtschaftlicher Sanktionen zu prüfen. "Man konnte sich heute nicht darauf einigen, dass wir uns auf Leitungsebene, also auf Chefebene, treffen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zudem nach den Beratungen am frühen Freitagmorgen. Für sie sei wichtig, dass der Dialog mit Moskau erhalten bleibe. "Ich persönlich hätte mir hier einen mutigeren Schritt gewünscht."

Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten für den EU-Gipfel drei Vorschläge vorgelegt, um die Zusammenarbeit mit Russland neu zu strukturieren. Dazu gehört die Arbeit an dem nun beschlossenen neuen Sanktionsregime gegen Russland. Damit soll vor allem erreicht werden, dass die EU schneller reagieren kann. Zudem sollte die EU zusätzliche Hilfen für Staaten in Auge fassen, die unter Druck Russlands stehen. Auch dies findet sich in den Gipfel-Erklärung. Die Zusammenarbeit mit Russland soll gleichzeitig auf Feldern mit gemeinsamen Interessen wie beim Kampf gegen den Klimawandel, Gesundheit, aber auch punktuell in der Außen- und Sicherheitspolitik intensiviert werden.

Am umstrittensten war unter den 27 EU-Regierungen aber Merkels Vorschlag, dass man nach dem Vorbild der USA auch auf oberster Ebene wieder Gespräche führen sollte. Zuletzt hatte es einen EU-Russland-Gipfel 2007 im finnischen Turku gegeben. "Es reicht nicht aus, wenn der amerikanische Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten redet", hatte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag und auf das Treffen Biden-Putin in Genf verwiesen.

Bereits auf dem G7-Gipfel der größten westlichen Industriestaaten und auf dem Nato-Gipfel hatte es eine härtere Sprache zu Russland gegeben, dem etwa Cyberangriffe auf westliche Demokratien vorgeworfen werden. Vor allem die osteuropäischen Länder wie Polen sind für eine härtere Gangart gegen Russland und hatten bereits vor dem EU-Treffen ein Gipfeltreffen abgelehnt. Aber auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte gesagt, dass er an solch einem Treffen aller 27 EU-Staats- und Regierungschefs mit Putin nicht teilnehmen werde. Moskau hatte den Vorschlag dagegen begrüßt.

Merkel hatte in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr auch einen vollen EU-Gipfel mit Chinas Führung vorgeschlagen, was ebenfalls umstritten war. Das in Leipzig geplante Treffen musste am Ende pandemiebedingt abgesagt werden. Hintergedanke solcher Gipfel ist aus Sicht des Bundesregierung, die teilweise sehr unterschiedliche Politik der 27 EU-Staaten gegenüber Russland und China besser zu kanalisieren. Merkel hatte gemahnt, dass die EU ihr Gewicht nur in die Waagschale werfen könne, wenn sie gerade gegenüber autoritären Staaten geschlossen auftrete.

In der Erklärung des EU-Gipfels findet sich nun aber nur der Satz, dass der EU-Rat "Formate und Bedingungen" für den Dialog mit Russland untersuchen werde.