EU-Gericht kippt Regelungen in Ungarns Asylrecht

Brüssel (Reuters) - Der Europäische Gerichtshof hat Teile des ungarischen Asylrechts für nicht vereinbar mit EU-Gesetzen erklärt.

Die Luxemburger Richter beanstandeten in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil die Regelung, wonach Personen, die über einen als sicher eingestuften Drittstaat nach Ungarn kommen, kein Recht auf einen Asylantrag haben. Zudem nicht vereinbar mit EU-Recht sei ein Gesetz, wonach sich eine Person oder Organisation strafbar macht, wenn sie einen mehr oder weniger aussichtslosen Asylbewerber in dem Verfahren unterstützt. Die Richter gaben damit einer Klage der EU-Kommission statt.

Ungarn streitet wie Polen bereits seit längerem mit der EU-Kommission über Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Dabei geht es vor allem um den Umgang mit der Justiz, den Medien und der Wissenschaft. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban weigert sich zudem beharrlich, einer europäischen Migrations- und Asyl-Politik zuzustimmen. So lehnt er ein Quotensystem bei der Aufnahme von Flüchtlingen ab. Seit der Krise 2015 versucht die EU, in diesem Feld Forschritte zu machen, was bislang vor allem an der Haltung der osteuropäischen Mitgliedstaaten scheitert.