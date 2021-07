EU-Gerichtshof - Polens Richter-Disziplinarkammer unvereinbar mit EU-Recht

Brüssel (Reuters) - Das in Polen eingeführte neue Disziplinarrecht für Richter verstößt nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen EU-Recht.

Die beim polnischen Obersten Gericht angesiedelte Disziplinarkammer erfülle nicht alle Ansprüche an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern, erklärte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg. Polen hatte die für Disziplinarsachen gegen Richter zuständige Kammer 2017 eingerichtet. Die EU-Kommission leitete daraufhin ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) ein.