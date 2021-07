EU-Gerichtshof urteilt gegen Polens Richter-Disziplinarkammer

Brüssel (Reuters) - Das in Polen eingeführte neue Disziplinarrecht für Richter verstößt nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen EU-Recht.

Die beim polnischen Obersten Gericht angesiedelte Disziplinarkammer erfülle nicht alle Ansprüche an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern, erklärte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg. Sie sei insbesondere nicht vor dem direkten oder indirekten Einfluss der Regierung oder des Parlaments geschützt. Die Disziplinarkammer war von der Regierung unter Führung der nationalistischen PiS-Partei als Teil einer umstrittenen Justizreform eingeführt worden. Die EU-Kommission leitete daraufhin ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) ein.

Der EuGH hatte bereits vor seinem Urteil am Donnerstag Polen aufgefordert, alle Verfahren vor der Disziplinarkammer ruhen zu lassen. Polens Oberstes Gericht hatte am Mittwoch aber entschieden, dass alle einstweiligen Anordnungen des EuGH gegen die polnische Verfassung verstießen und dass Polen ihnen daher nicht Folge leisten solle. Das polnische Urteil stellt somit dem Vorrang europäischer Gesetze vor nationalen und damit einen zentralen EU-Grundsatz infrage. Ein EU-Beamter sprach in Anspielung auf den Brexit, den britischen EU-Austritt, von einem "rechtlichen Polexit der Justiz".