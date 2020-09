EU-Gipfel auf kommende Woche verschoben

Brüssel (Reuters) - Der für Donnerstag und Freitag geplante EU-Gipfel wird um eine Woche verschoben.

Grund sei, dass EU-Ratspräsident Charles Michel in Quarantäne sei, sagte ein Sprecher. Michel habe in der vergangenen Woche mit einer Person Kontakt gehabt, die positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Michel selbst sei negativ getestet worden, müsse sich aber gemäß den Corona-Regeln in Belgien in Quarantäne begeben. Der eigentlich für Donnerstag und Freitag geplante Gipfel soll nun eine Woche später am 1. und 2. Oktober stattfinden.