EU-Gipfel rechnet mit neuem Budget-Vorschlag in der Nacht

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit Einzelgesprächen will EU-Ratspräsident Charles Michel Bewegung in die schwierigen Verhandlungen um den europäischen Finanzplan für die nächsten sieben Jahre bringen. Nach Diplomatenangaben vom Donnerstagabend soll sich an die Tischrunde der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel eine Reihe von Einzelgesprächen anschließen.

Die erste Gesprächsrunde der Gipfelteilnehmer sei "gut" verlaufen, sagte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel, als er kurz nach 20.00 Uhr das Tagungsgebäude verließ. Nach den Einzelgesprächen könnte es im Laufe der Nacht einen neuen Vorschlag des Präsidenten geben, hieß es aus Verhandlungskreisen. Der müsste dann zunächst von allen Teilnehmern geprüft werden. Ob eine Einigung möglich ist, wäre Diplomaten zufolge erst am Freitag absehbar./ff/DP/he