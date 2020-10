EU-Gipfel zu Ende

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der zweitägige EU-Gipfel ist am Freitagnachmittag zu Ende gegangen. Am Vormittag hatten die Staats- und Regierungschefs über die Beziehungen zu Afrika und zur Türkei beraten. Am Donnerstag hatten sie bereits über die Themen Brexit und Klimaschutz sowie die engere Abstimmung in der Corona-Krise gesprochen. Angekündigt sind nun eine Reihe von Abschlusspressekonferenzen, unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel./vsr/DP/stw