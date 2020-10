EU-Gipfelchef Michel: Wir nehmen die Corona-Situation extrem ernst

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staaats- und Regierungschefs der EU-Staaten sind besorgt über die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa. "Wir nehmen die Situation extrem ernst", sagte EU-Ratspräsident am Freitagmorgen in Brüssel wenige Stunden nach ausgiebigen Gipfel-Beratungen zum Thema in Brüssel.

Man sehe in ganz Europa eine Wiederausbreitung der Epidemie und die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten zu beschleunigen. Besonders sei dies bei Themen wie der Kontaktpersonen-Nachverfolgung und Testverfahren der Fall.

"Wir haben beschlossen, die Koordinierung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs zu verstärken, um sicherzustellen, dass so schnell wie möglich Fortschritte bei der Eindämmung der Epidemie erzielt werden können", erklärte Michel zum Auftakt des zweiten Gipfeltages.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits in der Nacht betont, es gehe nun darum, ein ungebremstes Wachstum der Infektionszahlen zu verhindern. Deshalb werde es künftig regelmäßigere Konsultationen auch über Video geben. "Die Frage, wie wir aus dieser Pandemie herauskommen, die entscheidet über die Gesundheit von ganz vielen Menschen. Die entscheidet über die Frage: Wie viele Menschen müssen sterben? Und sie entscheidet auch über unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit", sagte die CDU-Politikerin./aha/DP/mis