EU-Handelskommissar Hogan verzichtet auf Kandidatur für WTO-Spitze

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Handelskommissar Phil Hogan will doch nicht neuer Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO) werden. Er habe entschieden, auf eine Kandidatur zu verzichten, teilte der 59 Jahre alte Ire am Montag in Brüssel mit. Stattdessen wolle er seine so wichtige Arbeit als Handelskommissar fortführen.

Hogan kritsierte zugleich die sich abzeichnenden Verzögerungen bei der Neubesetzung des WTO-Postens. Dass die Ernennung des Nachfolgers von Roberto Azevedo vermutlich nicht Anfang September erfolgen könne, sorge in dieser kritischen Zeit für Unsicherheit, kommentierte er.

Ob er seine Kandidatur wegen möglichen Widerstandes der USA zurückzieht, sagte Hogan nicht. Der Handelsbeauftragte der US-Regierung, Robert Lighthizer, hatte jüngst angekündigt, dass die USA für die neue WTO-Führung alle Kandidaten blockieren würden, die auch nur entfernt anti-amerikanisch seien könnten.

Der derzeitige WTO-Generaldirektor Azevêdo hatte im Mai nach sieben Jahren an der Spitze der WTO angekündigt, sein Amt Ende August aus familiären Gründen vorzeitig abzugeben. Zu den offiziellen Kandidaten für seine Nachfolge zählt bislang unter anderem der von Ägypten nominerte Handelsexperte Abdel-Hamid Mamdouh und der frühere stellvertretende WTO-Generaldirektor Jesús Seade Kuri aus Mexiko./aha/DP/stw