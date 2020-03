EU-Handelskommissar - Teil-Einigung im Handelsstreit mit USA möglich

Dublin (Reuters) - EU-Handelskommissar Phil Hogan sieht Chancen auf zumindest kleine Fortschritte im Handelsstreit mit den USA.

Es gebe die Hoffnung auf einen "Mini"-Deal oder auf Grundsatzverständigungen in den kommenden Wochen, sagte Hogan am Freitag in Dublin. Allerdings müssten noch schwierige Themen aus dem Weg geräumt werden, darunter etwa Handelsbeschränkungen bei Agrar-Gütern.

US-Präsident Donald Trump will die rund eine Billion Dollar schweren Handelsbeziehungen mit der EU neu ausrichten. Er hat wiederholt unter anderem deutsche Exportüberschüsse kritisiert und damit gedroht, Strafzölle etwa auf deutsche Autos zu erheben, die in die USA eingeführt werden.