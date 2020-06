EU-Kommissar: Deutsches Konjunkturpaket wird ganz Europa helfen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat das deutsche Konjunkturpaket in der Corona-Krise gelobt. "Das Paket, das die Bundesregierung geschnürt hat, zeugt von politischem Mut", sagte der Italiener der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montag). Das Paket nütze ganz Europa. "Die europäische Wirtschaft wird sich nicht erholen, ohne dass die deutsche wieder deutlich wächst, und umgekehrt. Deshalb wird dieses Paket ganz Europa helfen - so wie das europäische Konjunkturpaket auch Deutschland helfen wird."

Die in Deutschland geplante Senkung der Mehrwertsteuer sei "genau das, was wir jetzt brauchen". Sie stärke das Vertrauen der Verbraucher. "Und soweit ich es beurteilen kann, steht das Paket in Einklang mit unseren übergeordneten politischen Zielen, der Förderung des digitalen Wandels und einer "grüneren" Wirtschaft."

Die schwarz-rote Koalition hatte sich am Mittwoch auf ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket verständigt. Unter anderem ist geplant, dass die Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember nur 16 statt 19 Prozent betragen soll. Ziel ist es, der Wirtschaft in der Corona-Pandemie wieder auf die Beine zu helfen und die Bürger zum Geldausgeben anzuregen./sku/DP/he