EU-Kommissar Timmermans zu Tod Sassolis: 'Mir fehlen die Worte'

AVIANO (dpa-AFX) - Nach dem Tod von EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat EU-Klimakommissar Frans Timmermans der Familie des Italieners sein Beileid ausgesprochen. "Seine Herzlichkeit war eine Inspiration für alle, die ihn kannten. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Lieben", schrieb der Niederländer am Dienstagmorgen auf Twitter. "Mir fehlen die Worte." Sassoli war am frühen Dienstagmorgen im Alter von 65 Jahren in der nordostitalienischen Gemeinde Aviano gestorben, wie EU-Parlamentssprecher Roberto Cuillo bestätigte. Er wurde seit dem 26. Dezember in Italien wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems behandelt. Den Krankenhausaufenthalt des Italieners hatte das EU-Parlament am Montag bekannt gemacht. Die Termine des Sozialdemokraten wurden seitdem abgesagt./jon/DP/zb