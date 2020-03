EU-Kommissarin sucht Lösung für Flüchtlingskinder auf Ägäis-Inseln

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Über Lösungen für unbegleitete Flüchtlingskinder auf den griechischen Inseln will EU-Kommissarin Ylva Johansson nächste Woche mit der Regierung in Athen beraten. Nach Angaben der EU-Kommission vom Freitag geht es dabei zum einen um eine Weiterreise der Kinder in Mitgliedstaaten, die junge Migranten aufnehmen wollen. Zum anderen sollen dauerhafte Lösungen für jene unbegleiteten Migrantenkinder gefunden werden, die in Griechenland bleiben. Die Kommission versprach Griechenland und den anderen EU-Staaten dafür eine erhöhte finanzielle und praktische Unterstützung.

Derzeit leben nach Kommissionsangaben auf den griechischen Inseln rund 42 000 Migranten, die meist mit Booten aus der Türkei übergesetzt haben. Unter ihnen seien ungefähr 5500 unbegleitete Minderjährige. Auf der Insel Lesbos halten sich derzeit demnach 8923 Minderjährige auf, von denen 1112 ohne ihre Eltern oder andere erwachsene Angehörige dort sind. Von 2031 Minderjährigen auf Samos seien 1579 jünger als 14 Jahre und 49 ohne Begleitung.

Johansson hatte beim Treffen der EU-Innenminister am Mittwoch zu Hilfe für die jungen Flüchtlinge aufgerufen. "Es ist dringend nötig, sie von diesen Bedingungen auf den Inseln wegzubekommen und einen Zufluchtsort für sie zu haben", sagte die Schwedin am Rande der Sondersitzung. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich tags zuvor unter bestimmten Voraussetzungen offen für die Aufnahme von rund 5000 Kindern und Jugendlichen in Europa aus den griechischen Flüchtlingslagern gezeigt. Priorität habe aber der Grenzschutz, sagte Seehofer bei dem Treffen in Brüssel.

Unter anderem hatten sich Luxemburg, Finnland und Frankreich für eine Aufnahme junger Flüchtlinge ausgesprochen. "Ich glaube, es muss einer anfangen", sagte Luxemburgs zuständiger Minister Jean Asselborn vor einem Krisentreffen der Innenminister. Jedes EU-Land solle pro halber Million Einwohner je zehn unbegleitete Minderjährige "aus diesem Loch herausholen", schlug Asselborn vor./ff/DP/jha