EU-Kommission erwartet Entspannung im Streit mit USA über Stahl- und Aluzölle

Brüssel/Berlin (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt auch im Handelsstreit mit den USA über Sonderzölle im Stahl- und Aluminiumbereich Fortschritte in Aussicht.

Es seien Arbeitsgruppen dazu mit der neuen US-Regierung eingerichtet worden, sagte die Deutsche am Dienstag in Brüssel. Ziel sei es, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Hier werde es hoffentlich in den nächsten Monaten vorangehen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte den am Dienstag erzielten Kompromiss im jahrelangen Subventionsstreit der Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Hier werden Sonderzölle für fünf Jahre ausgesetzt. "Diese Einigung ist ein wichtiges Signal für die transatlantische Zusammenarbeit und den Neustart der transatlantischen Beziehungen", sagte der CDU-Politiker. "Wir brauchen weniger und nicht mehr Zölle, denn Zölle schaden am Ende auf beiden Seiten des Atlantiks. Die heutige Verständigung ist vor allem für die deutschen Exporteure, die mit Sonderzöllen belegt wurden, eine große Erleichterung."