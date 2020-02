EU-Kommission erwartet 'sehr knifflige' Verhandlung zum EU-Budget

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission erwartet äußerst schwierige Verhandlungen über die europäischen Finanzen beim Sondergipfel, der am Donnerstag in Brüssel beginnt. "Es ist offensichtlich, dass diese Verhandlungen immer sehr knifflig sind", sagte Chefsprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel. Trotzdem hege die Kommission die Hoffnung, dass der Gipfel ein positives Ergebnis erreiche.

Der Vorschlag des EU-Ratspräsidenten Charles Michel sei "ein guter Ausgangspunkt" für die Verhandlungen. Die Kommission begrüße, dass Michels Plan frisches Geld für den Übergang zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft vorsehe. Positiv sei auch, dass 25 Prozent des Haushalts für Vorhaben vorgesehen seien, die zu den Klimaschutzplänen des europäischen Green Deal passten./ff/DP/mis