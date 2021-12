EU-Kommission stellt neue Regeln für Gasmarkt und Bauen vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der steigenden Gaspreise und des Klimawandels will die EU-Kommission den europäischen Gasmarkt reformieren und Gebäude energieeffizienter gestalten. An diesem Mittwoch (12.30 Uhr) präsentieren Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans und Energiekommissarin Kadri Simson in Brüssel ein entsprechendes Gesetzespaket. Ziel ist es, Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid (CO2) zu reduzieren, um die EU-Klimaziele zu erreichen.

Unter anderem will die Kommission emissionsarme Gase wie Wasserstoff als Alternative zu fossilem Gas fördern, wie aus Gesetzesentwürfen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlagen. Wasserstoff gilt als umweltfreundlich, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird.

Gleichzeitig sollen EU-Länder laut den Entwürfen strategische Gasreserven anlegen und gemeinsam Gas einkaufen können, um Engpässe zu vermeiden. Außerdem sollen klimaschädliche Methanemissionen eingedämmt werden. Das Gesetz für die Energieeffizienz von Gebäuden sieht unter anderem vor, dass bereits bestehende Bauten renoviert werden müssen, um Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu verringern.

Die EU will bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase wie CO2 ausstoßen als 1990 und bis 2050 klimaneutral werden - also alle Emissionen von Treibhausgase vermeiden oder speichern./dub/DP/nas