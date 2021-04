EU-Kommission warnt vor Flickenteppich bei Covid-19-Impfpass

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission hat vor einem Flickenteppich beim Covid-19-Impfpass gewarnt, sollten sich die 27 Mitgliedstaaten nicht auf ein gemeinsames Zertifikat einigen und stattdessen jeweils ein eigenes einführen.

Wenn die Politik liefern könne, dann könne auch eine technische Lösung rechtzeitig gefunden werden, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament. "Wenn wir das nicht tun, riskieren wir eine Zersplitterung in ganz Europa mit vielen möglicherweise inkompatiblen nationalen Lösungen." Dann gäbe es viele verschiedene Dokumente, die in anderen EU-Staaten nicht gelesen und nicht kontrolliert werden können. "Und wir riskieren die Verbreitung gefälschter Dokumente und damit die Verbreitung sowohl des Virus als auch des Misstrauens der Bürger."

Die EU dringt auf einen gemeinsamen digitalen Impfpass, mit dem Touristen bereits im Sommer ungehindert reisen könnten. Für Länder wie Italien, Spanien und Griechenland, deren Wirtschaft stark vom Tourismus geprägt ist, ist eine solche Lösung von großer Bedeutung. Allerdings läuft in der EU noch die Diskussion über Kosten, Datenschutz, technische und medizinische Fragen. Etliche Länder, darunter Deutschland, arbeiten bereits an einem eigenen digitalen Impfnachweis.