EU-Kommission warnt vor Waldbrandgefahr in Europa

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Waldbrandgefahr in Europa ist nach Einschätzung der EU-Kommission gewachsen. Nach einer Analyse der zuständigen Institutionen herrsche nicht nur im Süden Europas ein großes Brandrisiko, sondern auch in Regionen Mittel- und Nordeuropas, wo dies früher nicht der Fall gewesen sei, sagte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic am Dienstag in Brüssel.

"Wir schätzen das Risiko durch Feuer hoch ein", sagte er. Es sei noch nicht klar, ob es dieses Jahr höher sein werde als 2019, das in vieler Hinsicht ein Rekordjahr gewesen sei. Absehbar sei aber, dass in diesem Jahr die Zahl der Feuer und die abgebrannte Fläche über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen werden, sagte Lenarcic./vsr/DP/fba