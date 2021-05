EU-Kommission will Italien mit Umverteilssystem für Flüchtlinge helfen

Mailand (Reuters) - Die EU-Kommission plant ein System zur freiwilligen Aufnahme von Migranten in der Europäischen Union, um Italien zu entlasten.

Dazu stehe sie in Kontakt mit den Mitgliedstaaten, um ein Netzwerk der freiwilligen Umverteilung einzurichten, das Italien während der Sommermonate helfen könne, bis eine EU-Reform in der Flüchtlingsfrage erreicht sei, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" vom Donnerstag. Die Brüsseler Behörde sei zudem bereit, mit Libyen über ein neues Migrationsabkommen zu sprechen und hoffe auch auf ein internationales Abkommen mit Tunesien. Die Regierung in Rom hat wegen der stark gestiegenen Zahl an Flüchtlingen, die von Nordafrika über das Mittelmeer nach Italien kommen, zuletzt mehr Solidarität in der Europäischen Union gefordert.