EU-Kommission will schärfere Regeln für Verbraucherkredite

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Kommission will den Verbraucherschutz bei Internet-Einkäufen und auf dem Markt für Konsumentenkredite stärken.

Die Brüsseler Behörde legte am Mittwoch überarbeitete EU-Regeln für die Produktsicherheit und Verbraucherdarlehen vor. "Wir machen es den Verbrauchern einfacher, Risiken im Zusammenhang mit einem Kredit zu vermeiden und legen noch strengere Vorschriften für die Produktsicherheit fest", sagte Kommissions-Vize-Präsidentin Vera Jourova. "Außerdem werden wir den Marktteilnehmern mehr Verantwortung übertragen und es für betrügerische Akteure schwieriger machen, sich hinter kompliziertem Rechtsjargon zu verstecken."

Mit ihrem Vorschlag aktualisiert die Kommission sowohl die seit 2001 bestehende Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und auch die EU-Vorschriften über Verbraucherkredite von 2008. Dies umfasst auch Obergrenzen für die Gesamtkosten eines Kredits und den effektiven Jahreszins, Regeln für stillschweigend akzeptierte Überziehungen und eine Verpflichtung des Kreditgebers oder des Anbieters von Crowdfunding-Kreditdiensten, die Bonität des Verbrauchers zu bewerten. Die Kommission will sicherstellen, "dass Informationen zu Krediten klar sein und den digitalen Geräten entsprechen müssen, damit die Verbraucher verstehen, was sie unterschreiben". Ziel ist es auch, Überschuldung zu vermeiden. In der Verordnung werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Vermittlung von Finanzwissen zu fördern und dafür zu sorgen, dass Verbraucher zur Schuldenberatung gehen können.

Grünen-Finanzexperte Sven Giegold sagte, die Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie sei überfällig, greife aber in zentralen Punkten zu kurz. "Vor allem bei Krediten mit variablen Zinsen oder Wechselkursrisiken dürfen Anbieter bisher mit unrealistischen fixen Zinssätzen werben." Verbraucher könnten so die Risiken eines Darlehens nicht realistisch einschätzen. Es sei fatal, dass die Kommission hier nichts ändern wolle. Zudem könnten Menschen in finanzieller oder persönlicher Not oft nicht frei entscheiden und liefen Gefahr, letztlich in Überschuldung zu geraten, kritisierte der EU-Parlamentarier. "Anbieter sollten verpflichtet sein, Kredite verantwortungsvoll zu vergeben." Die Verbraucherschutzorganisation BEUC begrüßte hingegen die Vorschläge und erklärte, die Kommission habe viele ihrer Anregungen aufgegriffen.

Online-Verkäufe haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig zugenommen. Laut EU kauften im Corona-Jahr 2020 rund 70 Prozent der Verbraucher im Internet ein. Mit der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit werden nun Vorschriften für Online-Märkte eingeführt.