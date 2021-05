EU-Kommissionspräsidentin - EU exportiert mehr als 220 Millionen Impfdosen

Berlin (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hebt die EU als Vorbild in der weltweiten Corona-Impfstoffkampagne heraus.

"Wir sind die einzige Region in der Welt, die es geschafft hat, sowohl die eigene Bevölkerung zu versorgen als auch fair mit anderen zu teilen", sagte von der Leyen am Donnerstag. Bis Ende der Woche würden 260 Millionen Impfdosen in der EU ausgeliefert sein. Zudem seien aus der EU aber mehr als 220 Millionen Impfdosen in die Welt exportiert worden. Die EU sei damit weltgrößter Exporteur von Corona-Vakzinen - unter anderem in die USA. "Bis Ende Juli wollen wir 70 Prozent aller Erwachsenen in Europa ein Impfangebot gemacht haben", fügte die Kommissionspräsidentin hinzu. "Europa wird seine Impfziele erreichen, ohne sich abzuschotten", sagte sie beim WDR-Europaforum. Andere Regionen der Welt sollten dem Beispiel folgen.