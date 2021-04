EU kündigt Vorschlag für Flüchtlingsfinanzierung in der Türkei an

Ankara (Reuters) - Die EU will den Pakt mit der Türkei über die Unterbringung von knapp vier Millionen Flüchtlingen aus Syrien aufrecht erhalten, pocht aber bei Ankara auf die Einhaltung von Grundrechten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara, Europa sei weiter bereit, Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei zu tragen. Sie werde dazu in Kürze einen Vorschlag machen. Die Türkei hat der EU wiederholt vorgeworfen, Zusagen nicht einzuhalten. Erdogan hat im Gegenzug für Finanzhilfen zugesagt, für eine Eindämmung des Flüchtlingsstroms nach Europa zu sorgen.

Die Türkei müsse aber die Rechtsstaatlichkeit respektieren und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einhalten, sagte von der Leyen. Der jüngste Rückzug Ankaras aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen gegen Gewalt sei nicht das richtige Signal gewesen. Die EU und die USA hatten zuletzt auch den Versuch von Verbündeten Erdogans kritisiert, die pro-kurdische Partei HDP verbieten zu lassen.

Vor knapp zwei Wochen hatten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen, die Zusammenarbeit mit der Türkei über Migrationsfragen zu verstärken. Zugleich wurde Ankara gewarnt, von Provokationen und einseitigen Aktionen abzusehen, die internationales Recht brechen. Dies war eine Anspielung auf den türkisch-griechischen Gasstreit im östlichen Mittelmeer.