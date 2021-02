EU lässt wegen Corona Airlines Spielraum bei Flugrechte-Nutzung

Brüssel (Reuters) - Die Airlines in der Europäischen Union müssen wegen des stark gebremsten Passagierluftverkehrs in der Corona-Krise ihre Start- und Landerechte (Slots) nicht voll nutzen.

Das Europäische Parlament beschloss am Donnerstag, dass die Slots nur zu 25 Prozent wahrgenommen werden müssen, damit sie nicht verloren gehen. Normalerweise müssen sie 80 Prozent der Slots abfliegen, damit brachliegende Zeitfenster nicht an die Konkurrenz verloren werden. Die Regel war im Frühjahr 2020 wegen des Einbruchs der Luftfahrt durch die Pandemie bis Ende März 2021 ausgesetzt worden.

Unter den Airlines war umstritten, wie es weitergehen sollte. Die großen Netzwerk-Gesellschaften wie die Lufthansa forderten, die Regel noch bis zum Herbst ruhen zu lassen. Sonst müssten leere Flugzeuge abheben, um die Slots nicht zu verlieren, was wirtschaftlich und ökologisch Unsinn wäre. Die Billigflieger Ryanair und Wizz dagegen waren dafür, die ursprüngliche Nutzungspflicht wieder einzuführen. Sie warfen den Konkurrenten vor, damit nur den Wettbewerb bei der Erholung des Luftverkehrs von der Pandemie beschneiden zu wollen. Die EU-Kommission kann nach der Regelung flexibel auf die Marktlage reagieren und die Quote anpassen. Der Verband Airlines for Europe begrüßte den Beschluss.