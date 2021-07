EU legt geplante Digitalabgabe für Unternehmem auf Eis

Brüssel (Reuters) - Di EU-Kommission hat die geplante Digitalabgabe für Hunderte von Firmen vorerst auf Eis gelegt.

Dies teilte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel mit. Ursprünglich wollte die Kommission im Laufe dieses Monats Vorschläge zur Ausgestaltung einer solchen Abgabe vorlegen, die im Rahmen des EU-Corona-Wiederaufbaufonds vereinbart worden war. Die Abgabe sollte zu eigenen Finanzmitteln der Europäischen Union (EU) beitragen, um die für den Wiederaufbaufonds vorgesehene Kreditaufnahme gegenzufinanzieren.

Hintergrund der Entscheidung der EU-Kommission dürfte die OECD-Einigung auf eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen sein und damit in Zusammenhang stehender Druck der USA, nationale Vorhaben für Digitalabgaben oder -steuern zurückzustellen. Beim OECD-Treffen am Wochenende in Venedig hatten aber auch europäische Länder darauf gedrungen, die Pläne mindestens zu verschieben, um die wesentlich weitergehende globale Einigung nicht zu gefährden. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte nach den Beratungen in Venedig, eine globale Lösung habe Priorität. Die europäische Digitalabgabe würde nach früheren Angaben der EU-Kommission weitaus mehr Firmen betreffen als die in der OECD vereinbarte globale Mindeststeuer von 15 Prozent.