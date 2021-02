EU lehnt britische Forderungen zum Nordirlandhandel ab

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union (EU) weist die meisten Forderungen Großbritanniens nach einem erleichterten Handel mit Nordirland zurück.

"Was zusätzliche Flexibilitäten bezüglich der Anwendung des in Nordirland geltenden EU-Rechts in Bezug auf Fleischprodukte, Gesundheitsbescheinigungen für den Export und Paket- und Expressdienste angeht, möchte ich daran erinnern, dass pauschale Ausnahmen nicht über das Vereinbarte hinaus gehen können", schrieb Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, an den britischen Kabinettsminister Michael Grove. Die EU prüfe aber "mögliche Änderungen", bei Stahlimporten aus Großbritannien nach Nordirland.

Die Zollgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland wurde als Teil des Brexit-Abkommens festgelegt, um eine harte Grenze zwischen der Provinz und dem Rest der Insel Irland zu verhindern.