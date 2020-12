EU macht Druck in Brexit-Verhandlungen - "Stunde der Wahrheit"

Brüssel/London (Reuters) - Die Europäische Union erhöht in den stockenden Brexit-Verhandlungen den Druck.

"Es ist die Stunde der Wahrheit", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag in Brüssel. "Wir haben nur noch sehr wenig Zeit." Es blieben noch einige Stunden, um wie geplant zum Jahresanfang klare Regelungen zu haben. Es gebe eine Chance, sich zu verständigen. "Der Pfad zu so einer Einigung ist aber sehr schmal."

Am Freitag sollten die Verhandlungen zu den künftigen Beziehungen zueinander samt Freihandelsabkommen fortgesetzt werden. Großbritannien war Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten, der es seit 1973 angehört hatte. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Königreich noch EU-Regeln anwenden muss. Danach droht ohne ein Handelsabkommen Chaos. Experten rechnen dann mit höheren Zöllen auf viele Produkte sowie langen Wartezeiten an der Grenze.

Beide Seiten hatten sich am Donnerstagabend pessimistisch zu den Chancen einer Einigung geäußert. Nach einem Telefonat von Premierminister Boris Johnson mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hieß es, es gebe weiterhin "große Differenzen". Sie zu überwinden, sei eine Herausforderung.

Zu den größten Streitpunkten gehören die künftigen Fischfangquoten in britischen Gewässern, was vor allem für Frankreich wichtig ist. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte RTL, sie sei skeptisch, dass es noch vor Weihnachten eine Einigung geben könnte. Es gebe eine vorläufige Verständigung für die Fangquoten im ersten Quartal 2021. "Für das komplette Jahr konnten wir noch keine Entscheidung treffen."