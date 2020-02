EU-Parlament berät Verhandlungslinie nach dem Brexit

STRASSBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage nach dem Brexit debattiert das Europaparlament am Dienstag die künftigen Beziehungen der EU mit Großbritannien. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert den Abgeordneten in Straßburg (ab 9.00 Uhr) ihre Linie für die Verhandlungen mit London. Das Parlament will jedoch in einer Resolution einen schärferen Kurs fordern. Unter anderem sollen Zölle für einige Produkte nicht von vorneherein ausgeschlossen werden.

Die Gespräche mit Großbritannien sollen im März beginnen und vor Ende der Brexit-Übergangsphase im Dezember ein Abkommen zuwege bringen. Andernfalls drohen erhebliche Schwierigkeiten bei Handel, Reisen, Datenaustausch, Verbrechensbekämpfung und vielen anderen Themen.

Darüber hinaus debattiert das EU-Parlament auch das mit Vietnam vereinbarte Freihandelsabkommen. Es soll der umfassendste Vertrag dieser Art mit einem Entwicklungsland werden. Kritisiert wird es aber wegen der Menschenrechtslage in dem sozialistischen Land mit rund 95 Millionen Einwohnern.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des Europaparlaments steht am Nachmittag (15.00 Uhr) eine Rede der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde./vsr/DP/nas