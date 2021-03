EU-Parlament hebt Immunität von Kataloniens Ex-Regierungschef auf

Brüssel (Reuters) - Das Europäische Parlament hat die Immunität des früheren katalanischen Regierungschefs und EU-Abgeordneten Carles Puigdemont sowie zweier weiterer ehemaliger Kabinettsmitglieder aufgehoben.

Damit rückt ihre Auslieferung an Spanien näher, wo den Politikern ein Verfahren wegen Volksverhetzung droht. Die EU-Abgeordneten hätten mit klarer Mehrheit für die Aufhebung der Immunität gestimmt, teilte das Parlament am Dienstag mit. Puigdemont und Toni Comin hatten sich nach Belgien ins Exil begeben und waren im Juni 2019 formell Mitglieder des EU-Parlamentes geworden. Clara Ponsati ging nach Schottland ins Exil und wurde im Januar 2020 EP-Abgeordnete. Alle drei werden von Spanien wegen ihrer Rolle bei der Organisation des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien im Jahr 2017 mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ein spanisches Gericht hatte die Volksabstimmung für illegal erklärt.

Die spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya erklärte, die Entscheidung des EU-Parlamentes sei ein "Zeichen des Respekts für das spanische Justizsystem". Ein EU-Abgeordneter könne nicht seine Funktion nutzen, um sich davor zu schützen, vor einem Gericht in seiner Heimat zu erscheinen. "Die Probleme in Katalonien werden in Spanien gelöst, nicht in Europa", sagte die Ministerin. Die Lösung solle durch Dialog gefunden werden.

Das Europäische Parlament erklärte, es sei Sache der jeweiligen nationalen Justiz, über Strafverfahren zu entscheiden. Belgien hat bislang die Forderung Spaniens nach Auslieferung zurückgewiesen. Im Januar verweigerte ein belgisches Gericht die Auslieferung von Lluis Puig, der ebenfalls als Separatist der katalanischen Regierung angehört hatte. Ihm war - wie auch Puigdemont - Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen worden.

"Wir werden nicht aufgeben", erklärte Puigdemonts Partei Junts nach dem Votum der EU-Abgeordneten per Twitter. "Der politische Konflikt zwischen Katalonien und Spanien ist keine interne Angelegenheit mehr. Wir haben ihn ins Herz Europas gebracht, um die Unterdrückung und die politische Verfolgung des spanischen Staates weiterhin anzuprangern."

In Spanien wurden 2019 mehrere Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung wegen Volksverhetzung verurteilt und erhielten Haftstrafen von bis zu 13 Jahren.