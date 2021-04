EU-Parlament legt Position für digitalen Impfpass fest

Berlin/Brüssel (Reuters) - Das Europäische Parlament strebt die Einführung eines EU-weit gültigen, weitgehend einheitlichen Impfpasses an.

Die Abgeordneten votierten in ihrer digitalen Sitzung mehrheitlich für eine entsprechende Vorlage, die damit die Position des Parlaments in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten darstellt. Wie das Parlament am Donnerstag mitteilte, wurde die Vorlage bereits am Mittwoch mit 540 Stimmen angenommen, 119 Abgeordnete stimmten dagegen, 31 enthielten sich. Demnach soll das Zertifikat für eine Impfung zwölf Monate gelten, eingeführt werden soll der Impfpass bis Mitte Juni. Das Dokument kann demnach in digitaler oder auch in Papierform erstellt werden.

"Die Mitgliedsstaaten sollten keine weiteren Einschränkungen einführen, sobald das Zertifikat in Kraft ist", erklärte der Vorsitzende des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten und Berichterstatter, der spanische Abgeordnete Juan Fernando López Aguilar. Der Impfpass soll bescheinigen, dass eine Person geimpft, von Covid-19 genesen ist oder ein negatives Testergebnis hat. Eine Quarantäne- oder Testpflicht soll damit entfallen. Das Dokument soll für einen reibungslosen Sommerurlaub innerhalb Europas sorgen.

Allerdings ist diese Frage unter den 27 Mitgliedstaaten noch umstritten. Die stark vom Tourismus abhängigen Südländer wie Spanien und Italien dringen auf eine möglichst schnelle Umsetzung der Vorlage. Die Nordländer sind dabei wesentlich zurückhaltender. In Deutschland wird erwogen, zunächst auch einen nationalen Impfpass einzuführen, die Diskussion darüber läuft allerdings noch. Ein ähnliches Vorgehen erwägen Frankreich, Spanien, Griechenland, Litauen und Estland. Beginnen sollen die Verhandlungen nun baldmöglichst, ein Abschluss ist vor der Sommerreisezeit vorgesehen.

SPAHN DRINGT AUF DOKUMENT AUCH IN PAPIERFORM

Der Impfpass soll allerdings keine Voraussetzung für die Freizügigkeit innerhalb der EU sein, wie aus der Vorlage weiter hervorgeht. Offen ist auch noch die Frage, welche Impfstoffe für den Pass qualifizieren. Das Europäische Parlament will letztlich nur die in der EU zugelassenen Impfstoffe akzeptieren. Es stellt den Mitgliedstaaten allerdings frei, auch solche zuzulassen, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO gelistet sind. In Ungarn etwa wird der russische Impfstoff Sputnik V bereits verimpft, obwohl das Mittel die Zulassung in der EU noch nicht hat. Die WHO hat den Wirkstoff gelistet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn pocht darauf, dass für den EU-Impfpass nur Impfstoffe akzeptiert werden, deren Wirkung man auch einschätzen könne. Ob man dies an die EMA-Zulassung knüpfe, müsse man klären. Zudem dringe Deutschland darauf, dass auch ein Impfpass auf Papier akzeptiert werden müsse, weil viele Länder noch gar keine Möglichkeiten für einen digitalen Impfausweis hätten, sagte der CDU-Politiker in Berlin.