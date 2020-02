EU plant derzeit keine Reisebeschränkungen wegen Coronavirus

Brüssel (Reuters) - Die EU kündigt trotz des Coronavirus-Ausbruchs in Italien vorerst keine Reisebeschränkungen an.

Man wolle die Reisefreiheit nach dem Schengen-Abkommen derzeit nicht abschaffen, sagte der EU-Krisenbeauftragte Janez Lenarcic am Montag in Brüssel. Allerdings arbeite man an verschiedenen Plänen zur Eindämmung der Epidemie. Am Sonntagabend hatte Österreich den Zugverkehr über den Brenner für vier Stunden eingestellt, ihn dann aber wieder aufgenommen. Die Deutsche Bahn meldete am Montagvormittag keine Einschränkungen im Passagier- und Frachtverkehr.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte, Beschränkungen im Reiseverkehr müssten koordiniert, angemessen sowie wissenschaftlich begründet sein. "Derzeit hat die Weltgesundheitsorganisation weder Beschränkungen für Fracht noch Passagiere empfohlen", sagte sie. Eine Abordnung der Behörde werde am Dienstag nach Italien reisen, um die Lage zu analysieren.

In Norditalien sind vier Menschen an den Folgen des Virus gestorben, und mehr als 150 Infektionen wurden seit Freitag gemeldet.