EU-Politiker Weber - "Gemeinsam können USA und EU Putin seine Grenzen aufzeigen"

Berlin (Reuters) - Der Europa-Politiker Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, fordert nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin mehr westliche Entschlossenheit gegenüber dem Kreml-Chef.

"Gemeinsam können USA und EU Putin seine Grenzen aufzeigen. Vernünftige Beziehungen, auch wirtschaftlich, sind wichtig, aber unsere freiheitlich-demokratischen Werte sind wichtiger", sagte Weber der Zeitung "Bild" (Donnerstagausgabe). Zwar biete Biden der russischen Führung den Dialog an, "aber wer Grenzen infrage stellt oder verschiebt und Demokratiebewegungen unterdrückt, der muss mit unserem gemeinsamen Widerstand rechnen". Er sei optimistisch, dass die Regierungen in Washington und Brüssel zu einer einheitlichen Haltung finden werden. US-Präsident Biden habe sich in den vergangenen Tagen die Rückendeckung der Europäer gesichert und "eine neue Zeit des Miteinanders begonnen". "Jetzt treten die USA und die EU endlich wieder einig auf, um unser westliches Lebens- und Wertemodell zu verteidigen." Teil dieser Werte seien freie Wahlen, sagte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei dem Blatt und warnte zugleich Russland vor einer Einmischung ind ie anstehenden Bundestagswahlen. "Wahlen sind der Eckpfeiler unserer Demokratie. Die Verhinderung ihrer Beeinflussung durch ausländische Akteure müssen wir als Teil unserer nationalen Sicherheit begreifen und auch entsprechend behandeln. Wenn Russland nachweislich versucht, Einfluss auf den Ausgang von Wahlen in Deutschland zu nehmen, muss das Konsequenzen für unsere bilateralen Beziehungen haben".