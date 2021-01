EU prüft Gebühren von Fondsgesellschaften

London (Reuters) - Die Europäische Union (EU) knöpft sich die billionenschwere Vermögensverwaltungsbranche vor.

Die Wettbewerbsbehörde prüft, ob Kunden von Fondsgesellschaften zu hohe Gebühren gezahlt haben, wie die European Securities and Markets Authority (ESMA) am Mittwoch erklärte. Die Behörde werde in Abstimmung mit den lokalen Aufsichtsstellen der Mitgliedstaaten festellen, ob die Anbieter die Verpflichtung einhielten, Anlegern keine unangemessenen Kosten in Rechnung zu stellen.