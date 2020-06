EU-Ratschef plant Gipfel über Milliarden-Plan für Mitte Juli

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Ratschef Charles Michel plant für Mitte Juli ein Gipfeltreffen in Brüssel zum geplanten milliardenschweren Konjunkturprogramm nach der Corona-Krise. Dafür werde er neue Vorschläge vorbereiten, kündigte Michel am Freitag nach einem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs an.

Dieser hatte, wie erwartet, noch keinen Durchbruch für das Programm zur wirtschaftlichen Erholung gebracht. Denn die Positionen der 27 Staaten lagen weit auseinander. Jetzt werde man in eine neue Phase eintreten und intensive Verhandlungen beginnen, sagte Michel.

Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der EU-Kommission für ein 750-Milliarden-Euro-Programm, das mit dem nächsten siebenjährigen EU-Budget verhandelt werden soll. Der geplante Gipfel wäre das erste physische Treffen der Staats- und Regierungschefs seit Februar. Seither wurde wegen der Pandemie nur per Video konferiert.