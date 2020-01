EU-Ratschef widerspricht Trump: Atomdeal wichtige Errungenschaft

BRÜSSEL/TEHERAN (dpa-AFX) - Die EU stellt sich gegen den Aufruf von US-Präsident Donald Trump, das Atomabkommen mit dem Iran aufzugeben. Das Abkommen sei eine wichtige Errungenschaft gewesen und bleibe ein wichtiges Werkzeug für die Stabilität in der Region, teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel am Donnerstag nach einem Telefonat zwischen Michel und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani mit. Michel habe Ruhani dazu aufgerufen, unwiderrufbare Handlungen zu unterlassen.

Trump hatte die an dem Abkommen beteiligten Staaten Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland und China am Mittwoch dazu aufgerufen, nicht länger daran festzuhalten. Stattdessen solle an einem neuen Deal gearbeitet werden. Er selbst hatte das Abkommen 2018 aufgekündigt.

Michel brachte am Donnerstag seine Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten zum Ausdruck. Ruhani habe gesagt, dass die EU schon immer eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Region gespielt habe und der Iran bereit sei, die enge Zusammenarbeit fortzusetzen.

Die Spannungen im Nahen Osten waren stark gestiegen, nachdem die USA vergangene Woche den iranischen Top-General Ghassem Soleimani gezielt getötet hatten. Der Iran reagierte mit einem Vergeltungsschlag./wim/DP/jha