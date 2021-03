EU sichert sich zusätzliche Impfdosen von BioNTech für Corona-Hotspots

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Kommission hat sich bei den Partnern BioNTech und Pfizer kurzfristig zusätzliche vier Millionen Impfstoffdosen gesichert.

Diese sollen zur Bekämpfung von Corona-Hotspots eingesetzt werden, wie die Kommission am Mittwoch mitteilte. Zudem soll dadurch eine Erleichterung des freien Grenzverkehrs erreicht werden. Die Impfdosen sollen in den nächsten zwei Wochen noch vor Ende März geliefert werden. "Das wird den Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen helfen, die Verbreitung neuer Varianten unter Kontrolle zu halten", erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Zwar gehe die Zahl der Todesfälle in der EU aufgrund der Impfungen älterer Menschen und von Hochrisikogruppen zurück. Die Kommission sei aber besorgt über die Entwicklung einer Reihe von Corona-Hotspots in der EU, hieß es. Dies sei vor allem auf die Verbreitung der neuen, ansteckenderen Virus-Varianten zurückzuführen, gegen die sich der Biontech-Impfstoff als "hochwirksam" erwiesen habe. Die Kommission nannte beispielhaft das österreichische Bundesland Tirol, die Regionen Nizza und Moselle in Frankreich, Bozen in Südtirol sowie Teile von Bayern und Sachsen. Aber auch in vielen anderen Mitgliedsstaaten hätten Infektionen und Krankenhauseinweisungen in den vergangenen Wochen stark zugenommen.

Die zusätzlichen vier Millionen Dosen kommen zu den bislang vereinbarten Lieferungen zwischen der EU und Biontech/Pfizer hinzu. Diese Gesamtbestellmenge liegt bei 500 Millionen Dosen, die bis Ende 2021 geliefert werden sollen. Die EU hat zudem die Option auf weitere 100 Millionen Dosen.