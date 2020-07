EU-Sondergipfel geht in 45-minütige Pause

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr als 60 Stunden nach Beginn ist der EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket erneut für eine Pause unterbrochen worden. Wie der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter mitteilte, werden die schwierigen Verhandlungen für 45 Minuten ausgesetzt. Demnach müsste es am frühen Montagmorgen gegen 00.10 weitergehen.

Zuletzt hatten die Staats- und Regierungschefs Diplomaten zufolge versucht, einen Kompromiss beim geplanten Rechtsstaatsmechanismus zu erzielen. Dieser würde die Auszahlung von EU-Geld künftig daran koppeln, ob Empfängerstaaten rechtsstaatliche Standards einhalten. Länder wie Ungarn und Polen lehnen das ab.

Der EU-Sondergipfel zu einem Finanzpaket aus einem Corona-Aufbauplan und dem siebenjährigen Finanzrahmen hatte am Freitagvormittag begonnen und sollte ursprünglich am Samstag enden. Weil bis dahin keine Einigung erzielt worden war, hatte Michel einen Tag - den Sonntag - drangehängt. Ob es zu einer Einigung kommt, war am späten Sonntagabend allerdings noch völlig offen./wim/DP/zb