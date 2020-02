EU-Sondergipfel zum Haushalt begonnen

BERLIN (dpa-AFX) - Der EU-Sondergipfel zum Haushalt hat am Donnerstagnachmittag mit rund zwei Stunden Verspätung begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen suchen in Brüssel einen Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre im Umfang von etwa einer Billion Euro. Der Sondergipfel könnte sich bis Samstag ziehen. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte einen Kompromissvorschlag als Diskussionsgrundlage vorgelegt. Demnach sollten alle Mitgliedstaaten 1,074 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die EU-Kasse einzahlen. Deutschland und andere große Nettozahler wollen aber nicht mehr als 1,0 Prozent geben./vsr/DP/zb