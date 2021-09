EU-Staaten suchen koordinierten Kontakt zu Taliban

Brdo (Reuters) - Die EU-Staaten wollen auf der Suche nach Kontakten zur radikal-islamischen Taliban in Afghanistan koordiniert vorgehen.

"Wir haben entschieden, das abgestimmt zu machen, einschließlich einer gemeinsamen Präsenz in Kabul", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell beim Treffen der EU-Außenminister im slowenischen Bdro am Freitag. Voraussetzung einer Präsenz in der afghanischen Hauptstadt sei allerdings, dass dies die Sicherheitslage zulasse. Zudem wolle die EU mit Partnern in der Region zusammenarbeiten, was die Themen Flüchtlinge und Organisierte Kriminalität angehe.