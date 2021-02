EU-Staaten wollen Kampf gegen Pandemie verstärken

Berlin (Reuters) - Die 27 EU-Staaten pochen darauf, dass die Pharmafirmen ihre Zusagen über die Lieferung von Corona-Impfstoff einhalten.

Nach einer Videoschalte stellten sich die Staats- und Regierungschefs zudem hinter den Vorschlag der EU-Kommission, nach Vorbild der amerikanischen Barda auch in der EU eine Behörde aufzubauen, die sich künftig mit Pandemiefragen beschäftigt. "Wir müssen dringend die Zulassung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen beschleunigen", heißt es in der Gipfel-Erklärung. Es müsse schneller geimpft werden, forderte der neue italienische Ministerpräsident Mario Draghi. Die EU-Kommission teilte bei dem Treffen mit, dass bisher 51,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und 29,17 Millionen Dosen verimpft worden seien.

Kanzlerin Angela Merkel lobte, dass die EU-Kommission wie die Bundesregierung eine Taskforce eingerichtet habe, um sicherzustellen, dass alle für die Impfstoffproduktion nötigen Elemente vorrätig seien. Deutschland und die EU würden hierbei eng zusammenarbeiten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, dass es im Kreise der 27 EU-Regierungschefs keine Mehrheit dafür gegeben habe, den Export von in der EU produzierten Impfstoff zu verbieten. Die EU betonte ihrerseits vielmehr, dass sie anders als etwa die USA nicht nur für sich produziere.

Die EU-Regierungen waren sich zudem einig, dass weiter strenge soziale Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorerst weiter nötig sind. Auch nicht unbedingt notwendige Reisen innerhalb der Staatengemeinschaft müssten eingeschränkt bleiben, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. "Die epidemiologische Lage ist nach wie vor ernst, und die neuen Varianten stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Wir müssen daher strenge Beschränkungen beibehalten und gleichzeitig die Bemühungen zur beschleunigten Bereitstellung von Impfstoffen verstärken." Merkel wies darauf hin, dass vor allem Tschechien, die Slowakei und Ungarn von neuen Problemen berichtet hätten. Aber auch in Frankreich steigen die Infektionszahlen wieder. Finnland verhängt einen neuen Lockdown.

Die in Großbritannien festgestellte Virusvariante sei mittlerweile in alle EU-Staaten nachgewiesen, die in Südafrika zuerst registrierte Mutante in 14 und die aus Brasilien stammende Mutation in sieben Mitgliedstaaten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Man sei sich einig gewesen, dass die EU-Staaten innerhalb von drei Monaten einen digitalen Impfpass entwickelten, sagte Merkel. Sie erwarte, dass dieser noch vor dem Sommer zur Verfügung stehe. Allerdings warnte die Kanzlerin, dass der Pass für Geimpfte nicht alleiniges Kriterien für Reisen sein könne, für die auch Negativtests infrage kommen könnten. Denn etwa Kinder könnten derzeit überhaupt nicht geimpft werden, sagte sie. Auch Macron betonte, Sonderrechte aus einem Impfpass abzuleiten, wäre unfair gegenüber Jüngeren, die erst als Letzte geimpft würden.

Tourismusländer wie Griechenland dringen auf eine schnelle Einführung des digitalen Impfpasses, um Touristen etwa aus Israel empfangen zu können, wo die Impfungen besonders weit fortgeschritten sind. In der EU-Kommission hieß es dazu, es wäre aber problematisch, wenn ein Land die Außengrenzen der EU im Alleingang öffnen würde. Bundeskanzlerin Merkel hat zuletzt Sonderrechte für Geimpfte zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, die EU sei weiter auf dem Weg, bis Ende des Sommers 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben.

Am Freitag wird sich der EU-Gipfel mit Sicherheitsfragen beschäftigen. An den Beratungen soll dann auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen.