EU tilgt Großbritannien von ihren offiziellen Landkarten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union vollzieht den Brexit auch auf ihren offiziellen Landkarten. Zwei Wochen nach dem Austritt der Briten aus der Gemeinschaft wies die EU-Kommission am Freitag auf die neuen Kartenwerke hin: Alle EU-Länder sind darauf in bunten Farben dargestellt, während Großbritannien wie Norwegen oder Weißrussland in einem neutralen Grau-Beige-Ton erscheint. Anders als bei Drittstaaten wie Marokko oder der Ukraine werden immerhin noch der Name des Vereinigten Königreichs und die Hauptstadt London angegeben. Die EU bietet ihre Karten in allen Amtssprachen der Union an./ff/DP/stw