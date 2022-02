EU- und G7-Gipfel zum weiteren Vorgehen im Ukraine-Konflikt

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Krisengipfel wollen die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag (20.00 Uhr) über die Eskalation im Ukraine-Konflikt beraten. EU-Ratschef Charles Michel lud Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen und Kolleginnen am Mittwoch kurzfristig zu dem Treffen in Brüssel ein. Dabei betonte er, wie wichtig ein geschlossenes Auftreten der EU sei. Bei dem Treffen soll es unter anderem darum gehen, wie man Russland für seine Taten zur Verantwortung ziehen und die Ukraine unterstützen könne. Bereits am Mittwoch hatte die EU ein Sanktionspaket gegen Moskau beschlossen.

Bereits am Nachmittag schalten sich die Staats- und Regierungschef der Gruppe sieben führender demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) auf Einladung von Scholz zusammen. Neben der Abstimmung in der Ukraine-Krise dient das Treffen der Vorbereitung des G7-Gipfels, der vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern stattfinden wird. Deutschland hat den Vorsitz in der "Gruppe der Sieben", der auch die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada angehören.